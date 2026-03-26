Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome

Mercato Juve, una squadra intera potrebbe lasciare Torino nel corso della prossima estate. Di chi si tratta e cosa succederà

La Juve attraversa un momento cruciale, immersa in una fase di profonda riflessione strategica. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è vitale per garantire la stabilità economica del club, ma nel frattempo il management bianconero studia tutte le opzioni. Secondo l’analisi proposta dal quotidiano Tuttosport, il club sta valutando piani alternativi per costruire la squadra del futuro, una programmazione che dovrà ripartire necessariamente dalle cessioni.

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Tra sacrifici eccellenti e l’algoritmo Moneyball

Il vero discrimine per il futuro della Vecchia Signora sarà proprio la classifica finale del campionato. Se il prezioso piazzamento tra le prime quattro dovesse sfortunatamente sfuggire, la società si troverebbe davanti a un bivio obbligato: operare una cessione eccellente per risanare il bilancio, oppure varare un restyling profondo basato su scommesse e algoritmi, in pieno stile Moneyball. Tuttavia, le visioni in casa bianconera devono collimare con le ambizioni tecniche: per l’allenatore Luciano Spalletti l’obiettivo assoluto resta uno solo, ovvero tornare a vincere.

Le manovre in porta e in difesa

In questa ottica di razionalizzazione dei costi, esiste già un vero e proprio “undici in vendita” studiato a tavolino per far respirare le casse societarie entro giugno. Partendo dalla porta, il futuro di Mattia Perin e Michele Di Gregorio è fortemente incerto: almeno uno dei due estremi difensori lascerà Torino. In difesa, Emil Holm difficilmente sarà riscattato, mentre l’esterno Filip Kostic è ormai scivolato ai margini del progetto. Juan Cabal è considerato l’emblema delle difficoltà delle seconde linee, mentre per Federico Gatti la situazione è diversa: il centrale ha mercato in Premier League e piace molto anche al Milan.

Le uscite a centrocampo e la rivoluzione in attacco

Spostandoci nel cuore del campo, il nome caldo in uscita è quello di Teun Koopmeiners, che potrebbe partire di fronte a un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Accanto a lui, il giovane Vasilije Adzic è destinato a partire in prestito. Nel reparto avanzato la lista dei partenti è altrettanto affollata: Edon Zhegrova e Loïs Openda sono pronti a salutare, con il secondo cercato insistentemente dal Fenerbahçe. Infine, Fabio Miretti cerca spazio altrove in Italia, mentre per il bomber Jonathan David si profila un addio condiviso per tornare in vetrina in Europa.