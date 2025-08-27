Mercato Juve, Savona verso la Premier, per sostituirlo c'è un'idea a sorpresa dalla Spagna… Se dovesse partire, i bianconeri potrebbero inserirsi in una trattativa che coinvolge anche il Milan e il futuro di Dušan Vlahović - Calcio News 24

Mercato Juve, la situazione bianconera tra Savona e Dusan Vlahovic. La situazione

Un asse di mercato inaspettato, un filo diretto che lega Torino e Nottingham e che rischia di scatenare un clamoroso effetto domino. Come riportato oggi da Tuttosport, in questa sessione di mercato tutte le strade della Juventus sembrano portare al Nottingham Forest. Un intreccio di affari che, dopo aver visto il DS François Modesto passare dagli inglesi alla Juve e il centrocampista Douglas Luiz fare il percorso inverso, ora si arricchisce di un nuovo, intricato capitolo che potrebbe ridisegnare le fasce di entrambi i club.

L’ultimo nome finito nel mirino del Forest è quello di Nicolò Savona. Il club inglese, dopo aver fallito l’assalto a Nahuel Molina dell’Atlético Madrid, ha individuato nel giovane terzino classe 2003 il rinforzo ideale. La prima offerta da 12 milioni è stata respinta, ma il Nottingham è pronto a rilanciare, arrivando a 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La Juventus, dal canto suo, ne chiede circa 20 e, forte della linea dura del DG Comolli, non sembra intenzionata a fare sconti.

La cessione di Savona, però, aprirebbe un vuoto nell’organico di Tudor, costringendo la Juventus a tornare sul mercato per un esterno destro. I nomi sul taccuino sono due. Il primo è quello di Arnau Martínez del Girona, un profilo giovane e di talento dal costo accessibile (12 milioni). Il secondo, e più affascinante, è quello di Alexis Saelemaekers. Il belga è un pupillo di Tudor, ma Massimiliano Allegri ha finora posto il veto alla sua cessione dal Milan.

Qui, però, si innesca il vero intrigo. Come sottolinea Tuttosport, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente se la Juventus mettesse sul piatto la contropartita più desiderata da Allegri: Dušan Vlahović. L’idea di sacrificare Saelemaekers per arrivare al centravanti serbo è una tentazione forte per il Diavolo. Un giro di esterni e attaccanti pronto a partire, con Nottingham che, ancora una volta, si prepara a dare il via al domino.