Mercato Juve, quell’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro! Ecco gli scenari possibili

Mercato Juve, l’obiettivo bianconero ha scelto il suo prossimo futuro: ecco gli scenari sul tavolo, tutti i dettagli

Il calciomercato internazionale si infiamma con una notizia proveniente dalla Bundesliga destinata a far discutere tutta Europa, Italia compresa. Il protagonista è Xaver Schlager, perno del centrocampo del Lipsia, il cui futuro è improvvisamente diventato un enigma. L’annuncio del suo addio a parametro zero ha immediatamente attirato l’attenzione della Continassa, rilanciando con forza l’ipotesi di un suo approdo in bianconero.

Dopo quattro stagioni in Germania, il rapporto tra l’austriaco e il club della Red Bull è giunto al capolinea. I tentativi di trovare un accordo non hanno portato alla fumata bianca e, al termine della stagione, il giocatore lascerà il Lipsia senza rinnovo. La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali del club, che su Instagram ha comunicato: «Xaver Schlager lascerà il Lipsia in estate». Una notizia che apre scenari intriganti per tutte le squadre alla ricerca di un centrocampista completo, affidabile e di grande intensità.

In questo quadro, il nome di Schlager è tornato immediatamente sul tavolo della Juventus. La strategia di Comolli per rinforzare la mediana di Spalletti punta su profili dinamici, con esperienza internazionale e costi contenuti: caratteristiche che l’austriaco incarna alla perfezione.

Per la “Vecchia Signora”, mettere le mani su un giocatore del genere a parametro zero sarebbe un colpo di grande valore. Schlager porta pressing, capacità di recupero palla e una visione di gioco ideale per il calcio moderno.

