Juventus News

Mercato Juve, quell’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro! Ecco gli scenari possibili

Published

32 minuti ago

on

By

schlager

Mercato Juve, l’obiettivo bianconero ha scelto il suo prossimo futuro: ecco gli scenari sul tavolo, tutti i dettagli

Il calciomercato internazionale si infiamma con una notizia proveniente dalla Bundesliga destinata a far discutere tutta Europa, Italia compresa. Il protagonista è Xaver Schlager, perno del centrocampo del Lipsia, il cui futuro è improvvisamente diventato un enigma. L’annuncio del suo addio a parametro zero ha immediatamente attirato l’attenzione della Continassa, rilanciando con forza l’ipotesi di un suo approdo in bianconero.

Dopo quattro stagioni in Germania, il rapporto tra l’austriaco e il club della Red Bull è giunto al capolinea. I tentativi di trovare un accordo non hanno portato alla fumata bianca e, al termine della stagione, il giocatore lascerà il Lipsia senza rinnovo. La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali del club, che su Instagram ha comunicato: «Xaver Schlager lascerà il Lipsia in estate». Una notizia che apre scenari intriganti per tutte le squadre alla ricerca di un centrocampista completo, affidabile e di grande intensità.

In questo quadro, il nome di Schlager è tornato immediatamente sul tavolo della Juventus. La strategia di Comolli per rinforzare la mediana di Spalletti punta su profili dinamici, con esperienza internazionale e costi contenuti: caratteristiche che l’austriaco incarna alla perfezione.

Per la “Vecchia Signora”, mettere le mani su un giocatore del genere a parametro zero sarebbe un colpo di grande valore. Schlager porta pressing, capacità di recupero palla e una visione di gioco ideale per il calcio moderno.

