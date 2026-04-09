Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta: c’è già l’apertura! La volontà del brasiliano e l’offerta sul tavolo da parte dei bianconeri

La Juventus sta già guardando al futuro, e il primo tassello per la prossima stagione potrebbe arrivare direttamente dal Liverpool. Nonostante le buone prestazioni di Michele Di Gregorio, che ha parato un rigore contro il Genoa e si prepara a partire titolare contro l’Atalanta per il forfait di Mattia Perin, il destino dell’ex portiere del Monza sembra essere già scritto. La strategia bianconera è chiara: rinforzare la squadra con esperienza e una “mentalità vincente” in tutti i reparti, partendo proprio dalla porta.

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Il grande obiettivo: Alisson Becker

Stando alla Gazzetta dello Sport, il portiere brasiliano del Liverpool, Alisson Becker, è il principale obiettivo per la porta della Juventus. Classe 1993, Alisson ha giocato otto stagioni trionfali con i Reds, vincendo diversi titoli internazionali. Ex allievo di Luciano Spalletti ai tempi della Roma, Alisson ha già avviato i contatti con la società torinese. Stando alle ultime indiscrezioni, il portiere brasiliano avrebbe espresso un forte interesse nel tornare in Italia. Per lui, la possibilità di un “ultimo ballo” in Serie A sarebbe molto allettante, per aiutare la Juventus a tornare ai vertici del calcio mondiale.

La situazione a Liverpool e l’offerta bianconera

Al Liverpool, la successione di Alisson è già stata pianificata con l’acquisto di Giorgi Mamardashvili. Nonostante il rinnovo fino al 2027, l’addio del portiere brasiliano resta una possibilità concreta, con la Juventus pronta a fare un’offerta. I bianconeri vorrebbero proporre un contratto triennale, con cifre più basse rispetto a quelle della Premier League, ma garantendo a Alisson un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico di Spalletti. Il grande obiettivo per la Juventus è ottenere la qualificazione alla Champions League, in modo da disporre delle risorse economiche necessarie per completare l’affare.