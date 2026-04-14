Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto

Mercato Juventus: il rinnovo di Manuel Locatelli è ad un passo. Ecco quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto del capitano

La Juventus preme il piede sull’acceleratore per pianificare il proprio futuro e blindare i suoi giocatori più rappresentativi. In vista delle prossime annate sportive, il club bianconero ha deciso di agire con largo anticipo per consolidare in maniera definitiva le fondamenta del proprio centrocampo. Al centro di questa chiara e mirata strategia societaria c’è il rinnovo del contratto di Manuel Locatelli, un’operazione che le parti stanno portando avanti con grande ottimismo e che appare ormai giunta alle battute finali.

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I dettagli dell’accordo: un legame a lungo termine

La dirigenza si trova attualmente in trattative avanzate con i procuratori del giocatore. La volontà del club è assolutamente inequivocabile e condivisa: mettere il capitano saldamente al centro del progetto futuro. Attualmente, le parti sono alacremente al lavoro per definire gli ultimissimi dettagli economici e normativi di un accordo che dovrebbe legare il calciatore ai colori bianconeri fino al 2030 (o 2031), blindandolo di fatto per la quasi totalità della sua carriera ad alti livelli. Per quanto riguarda le tempistiche del comunicato ufficiale, la firma potrebbe arrivare dopo il match col Bologna, per permettere alla squadra di restare concentrata sugli impegni di campo.

La svolta tecnica sotto la cura di mister Spalletti

La decisione della società di prolungare in modo così importante l’intesa contrattuale premia senza dubbio il rendimento sul prato verde. Manuel Locatelli si è infatti reso protagonista di un’ottima e continua stagione. La vera e propria consacrazione tattica è arrivata di recente: da quando è arrivato in panchina mister Spalletti, il regista ha elevato vertiginosamente le proprie prestazioni, ritrovando le giuste geometrie, una spiccata leadership e una ritrovata sicurezza nella gestione del possesso palla.

Verso la fumata bianca: un pilastro per la mediana

Le garanzie fornite sul terreno di gioco hanno spazzato via ogni possibile dubbio. Oggi, l’ex Sassuolo è considerato dallo staff e dalla dirigenza un elemento imprescindibile per l’equilibrio della squadra, fondamentale sia in fase di rottura che in fase di impostazione. Forte di questa consapevolezza e stima reciproca, il dialogo tra l’entourage e la società procede spedito verso la fumata bianca. La Juventus si appresta così ad annunciare il rinnovo del suo metronomo, assicurandosi un tassello chiave per costruire un centrocampo solido, moderno e ambizioso negli anni a venire.