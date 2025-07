Mercato Lazio: futuro in bilico per Cancellieri! Un club estero osserva l’attaccante biancoceleste: le ultime

Mercato Lazio: futuro in forse per Cancellieri! Un club estero osserva l’attaccante biancoceleste: le ultimissime

Con l’avvio della stagione 2025/26 alle porte, la Lazio si prepara a un’annata meno intensa sul piano degli impegni: solo Serie A e Coppa Italia per la squadra di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio verticale e ben strutturato. Una riduzione che impone una razionalizzazione della rosa, soprattutto in attacco, dove le alternative abbondano e il club è pronto a fare scelte mirate.

Reparto offensivo affollato: si valutano le cessioni

Il mercato in entrata è al momento fermo, ma sul fronte delle uscite il club biancoceleste è molto attivo. In attacco, la concorrenza è serrata: dietro ai titolari Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, si contendono spazio Noslin, Pedro e Matteo Cancellieri. Proprio quest’ultimo rappresenta uno dei nodi principali da sciogliere.

Cancellieri, classe 2002, cresciuto nella Roma e passato per Verona prima di arrivare alla Lazio, ha disputato l’ultima stagione in prestito al Parma, dove ha messo in mostra buone doti tecniche e una spiccata capacità nell’uno contro uno. Ora, durante il ritiro estivo, proverà a convincere Sarri a puntare su di lui, ma la strada è in salita: Pedro, veterano spagnolo con un passato tra Barcellona e Chelsea, resta intoccabile, e le possibilità per il giovane romano si riducono.

L’Olympiakos osserva Cancellieri: possibile destinazione estera

Secondo quanto riportato dal portale greco To10, l’Olympiakos avrebbe manifestato interesse per Cancellieri, alla ricerca di rinforzi sulle fasce. Il club di Atene, già attivo sul mercato italiano con l’acquisto del difensore Lorenzo Pirola nella scorsa stagione, starebbe valutando seriamente il profilo dell’esterno offensivo. Al momento, però, non sono pervenute offerte ufficiali a Formello.

Lazio tra sfoltimento e valorizzazione

Nei prossimi giorni, la Lazio sarà chiamata a prendere decisioni strategiche: ridurre il numero di giocatori per ottimizzare le risorse e, allo stesso tempo, valorizzare i giovani più promettenti. Il futuro di Cancellieri resta in bilico, ma il mercato potrebbe presto aprirgli nuove strade, sia in Italia che all’estero.