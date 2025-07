Mercato Lazio: Interesse del Flamengo per Castellanos, ma nessuna trattativa concreta. Tutti gli aggiornamenti

Il nome di Valentín “Taty” Castellanos torna a far parlare di sé nel panorama del calciomercato internazionale. L’attaccante argentino classe 1998, reduce da una stagione altalenante con la maglia della Lazio, è finito nel mirino del Flamengo, uno dei club più prestigiosi del Brasile. Tuttavia, al momento non si registrano sviluppi significativi: l’interesse rimane sulla carta, senza una trattativa formale in corso.

Secondo quanto riportato dal noto portale brasiliano Coluna do Fla, il direttore sportivo del Flamengo, José Boto — ex responsabile scouting dello Shakhtar Donetsk — avrebbe avviato un primo contatto informale con l’entourage di Castellanos per raccogliere informazioni sulla disponibilità del giocatore. Un sondaggio esplorativo, volto a valutare la fattibilità dell’operazione in vista del prossimo mercato estivo.

Castellanos, arrivato alla Lazio nel 2023 dopo una buona esperienza in MLS con il New York City FC e una stagione in Liga con il Girona, ha vissuto un’annata in chiaroscuro sotto la guida di Baroni. Il tecnico, ha faticato a trovare continuità nel rendimento della squadra, e il centravanti argentino non ha brillato come ci si attendeva.

Dal fronte biancoceleste, la società romana al momento non sembra intenzionata a privarsi dell’attaccante. La motivazione principale risiede nel blocco del mercato in entrata, che rende complicata l’eventuale sostituzione. Con la rosa ancora in fase di assestamento, una cessione in questa fase potrebbe compromettere l’equilibrio offensivo della squadra.

L’interesse del Flamengo resta dunque circoscritto a una fase di studio. Nessuna offerta ufficiale è stata presentata, e i dialoghi tra le parti si configurano come contatti preliminari senza sviluppi imminenti. Il club brasiliano monitora la situazione, ma per ora l’affare rimane in stand-by.