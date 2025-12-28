Mercato Lazio, nuova pista per l’attacco: spunta il nome di Lucca. Tutti i dettagli sulla possibile operazione

Mercato Lazio, si apre la pista Lucca per rinforzare il reparto offensivo: ecco cosa filtra sulla trattativa per gennaio

Il mercato della Lazio si avvicina a una fase di profondi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Valentin Castellanos sembra ormai sempre più lontano da Roma: la panchina di Udine è stata un segnale eloquente e le indiscrezioni su un possibile trasferimento in Brasile si fanno di giorno in giorno più insistenti.

In vista di una sua probabile uscita, la dirigenza biancoceleste ha iniziato a valutare diversi profili per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultima idea porta a Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli che sta trovando sempre meno spazio. Con Hojlund in grande forma e il rientro imminente di Lukaku, Conte difficilmente punterà sull’ex Udinese, rendendolo così una potenziale occasione per la Lazio.

La trattativa, però, è tutt’altro che semplice. Per liberare Lucca, il Napoli dovrebbe riscattarlo con sei mesi di anticipo dall’Udinese prima di poterlo girare ai biancocelesti, un’operazione complicata anche alla luce della necessità del club partenopeo di mantenere un mercato a saldo zero. Un intreccio che rende il possibile affare ancora in una fase embrionale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

