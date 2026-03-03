Mercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta

Mercato Milan, si complica la pista André: dal Brasile arriva lo stop del Corinthians, che giudica insufficiente la proposta rossonera

Il mercato rossonero si sta concentrando sempre di più su André, il mediano classe 2006 che sta brillando nel campionato brasiliano e che viene considerato uno dei profili più promettenti del panorama internazionale. Massimiliano Allegri osserva con attenzione l’evoluzione della trattativa, consapevole che l’arrivo del giovane talento potrebbe dare una nuova identità al centrocampo. Tuttavia, il Corinthians ha alzato un muro inatteso, frenando l’iniziale tentativo del club di chiudere rapidamente l’operazione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Dal Brasile filtra un clima di attesa dopo un incontro tra il giocatore e i vertici del club paulista. La società sudamericana ha ribadito la volontà di non accettare offerte considerate al ribasso, mettendo il Milan davanti a una scelta: aumentare in modo significativo la proposta economica oppure rischiare di perdere un obiettivo ritenuto strategico. La trattativa resta aperta, ma il percorso per portare André a Milano appare ora più complesso.

Sul piano economico, la prima offerta rossonera — 17 milioni complessivi, di cui 15 di parte fissa e 2 di bonus — è stata giudicata insufficiente dal Corinthians, che non ha presentato alcuna controproposta. Un vertice tra il giocatore, i suoi rappresentanti e la dirigenza brasiliana ha confermato che la cifra attuale non verrà presa in considerazione. Nonostante ciò, il club paulista non ha chiuso definitivamente la porta: attende un segnale concreto da via Aldo Rossi per capire se esistono i margini per un rilancio.