Mercato Milan, si rinnova il parco attaccanti: André Silva e Nikola Kalinic hanno mercato in giro per l’Europa e potrebbero partire

Nikola Kalinic e André Silva sono al Mondiale e potrebbero sfruttarlo come vetrina per cambiare squadra. Il Milan è ancora in stand-by sul mercato a causa della decisione della UEFA, ma le due punte sono molto richieste. Per quanto concerne André Silva sono sempre il Monaco e il Wolverhampton ad averlo messo nel mirino. Jorge Mendes, il suo agente, ha rapporti ottimi sia col Principato che coi Wolves e quindi l’affare non sarebbe difficile. Entrambe sarebbero disposte a offrire quaranta milioni di euro per prenderlo, ma ancora la trattativa è da definire. Nikola Kalinic ha più chance di partire.

Il croato piace a tre squadre di Istanbul – Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce – e al Siviglia. Kalinic non vorrebbe andare via, ma il Milan ha intenzione di rinnovare il parco attaccanti e potrebbe cederlo per una proposta di almeno venti milioni di euro. Sia le turche sia il Siviglia non arrivano a quella cifra, solo in Cina possono permettersela ma è una destinazione non gradita dall’ex viola. Secondo Milannews24.com il Siviglia è la destinazione più possibile: si parla di un prestito con riscatto a venti milioni. Gli andalusi vogliono il diritto, il Milan spinge per l’obbligo.