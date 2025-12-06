Mercato Milan, Allegri detta la linea a Tare: a gennaio servono tre rinforzi e il tecnico ha già indicato le sue priorità

Mercato Milan, Allegri detta la rotta a Tare: servono tre rinforzi subito e il tecnico ha già consegnato la sua lista della spesa

Il rapporto tra il Milan e Santiago Gimenez sembrava destinato a essere una storia di successo, ma qualcosa si è inceppato lungo il percorso. Arrivato dal Feyenoord tra grandi aspettative, il messicano era stato accolto come la soluzione definitiva al problema del gol che tormenta i rossoneri da anni. La realtà, però, ha preso una piega diversa: fatta eccezione per l’intramontabile Olivier Giroud, San Siro continua a essere un ambiente ostico per le prime punte, e il “Bebote” è diventato l’ennesimo attaccante incapace di reggere il peso della maglia e delle aspettative.

Proprio per questo la dirigenza ha deciso di intervenire in modo drastico. Gimenez sarà il sacrificato eccellente del mercato di gennaio, una cessione dolorosa ma necessaria per finanziare la nuova strategia del club. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è chiaro: Tare punta a tre colpi di spessore per consolidare il primato in classifica. Il piano prevede rinforzi in ogni reparto, con suggestioni importanti per la difesa – dai nomi di Sergio Ramos a un possibile ritorno di Thiago Silva – e la ricerca di un esterno destro capace di creare superiorità.

La priorità assoluta, però, resta l’arrivo di una vera prima punta. Il Milan vuole un bomber che garantisca continuità realizzativa e che sappia convivere con la pressione di San Siro, qualità che negli ultimi anni solo Giroud ha dimostrato con costanza. Il mercato di gennaio, dunque, si preannuncia decisivo per ridisegnare l’attacco rossonero e dare alla squadra l’arma che è mancata per troppo tempo.

