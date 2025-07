Mercato Milan, ecco il nuovo obiettivo per la fascia destra! Si tratta di un ex Serie A, i dettagli

Mercato Milan, ecco il nuovo obiettivo per la fascia destra! Si tratta di un ex Serie A, tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan continua a muoversi con attenzione sul mercato estivo, alla ricerca di rinforzi mirati per completare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le priorità individuate dalla dirigenza rossonera c’è il potenziamento della fascia destra, un ruolo chiave nel sistema di gioco del tecnico Massimiliano Allegri, noto per il suo calcio propositivo e dinamico.

Singo nel mirino: profilo giovane e di prospettiva

Secondo quanto riportato in esclusiva dal giornalista Gianluigi Longari, tra i nomi proposti al club di via Aldo Rossi figura quello di Wilfried Singo, esterno destro classe 2000 attualmente in forza al Monaco. Il calciatore ivoriano, cresciuto calcisticamente nel Torino, si è affermato in Ligue 1 grazie alle sue doti atletiche e alla capacità di coprire l’intera fascia con continuità.

Singo è un laterale moderno, dotato di grande fisicità, velocità e spinta offensiva, ma anche affidabile in fase difensiva. Caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il Milan, sempre attento a investire su giovani talenti con ampi margini di crescita.

Ostacolo economico: il Monaco chiede oltre 20 milioni

Nonostante l’interesse concreto, l’operazione non si preannuncia semplice. Il Monaco valuta il cartellino del giocatore oltre i 20 milioni di euro, una cifra importante che impone riflessioni approfondite alla dirigenza rossonera. Il Milan, infatti, prosegue nella sua linea di mercato sostenibile, cercando di coniugare qualità tecnica e solidità finanziaria.

Valutazioni in corso a Casa Milan

La proposta di Singo è attualmente al vaglio del management milanista, che sta analizzando attentamente le condizioni per un’eventuale trattativa. La valutazione non riguarderà solo l’aspetto tecnico-tattico, ma anche la fattibilità economica dell’operazione.

Il Milan continuerà a monitorare la situazione e a valutare le evoluzioni del mercato. L’idea Singo resta sul tavolo, ma serviranno le giuste condizioni per trasformarla in una trattativa concreta. Intanto, i rossoneri restano vigili, pronti a cogliere ogni opportunità utile per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.