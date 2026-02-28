Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli

Mercato Milan, Matteo Moretto conferma tutto: «La società è pronta a tutto pur di tenerlo». Tutti i dettagli e le ultime

Il Milan guarda già oltre l’orizzonte e prepara la squadra che affronterà la prossima stagione, quella che — salvo sorprese — segnerà il ritorno in Champions League. L’obiettivo è duplice: rinforzare la rosa con innesti mirati e, allo stesso tempo, trattenere quei giocatori capaci di fare la differenza nelle notti europee.

Tra questi c’è Luka Modrić, che a 40 anni continua a dimostrare una qualità e una leadership fuori dal tempo. Il croato ha un’opzione per prolungare il contratto fino al 2027, ma sarà lui a decidere se attivarla al termine della stagione. Il Milan, dal canto suo, sta facendo tutto il possibile per convincerlo a restare e a guidare il gruppo anche nel nuovo ciclo europeo.

A confermare la volontà del club sono state anche le parole di Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio MARCA, che ha fatto il punto sulla situazione e sulle intenzioni della società rossonera.

LE PAROLE «Il Milan vuole che Modric rimanga un altro anno e sta cercando di fare tutto il possibile per convincere il giocatore».