Mercato Milan: Adrien Rabiot nel mirino, Allegri spinge per il colpo a centrocampo. Tutti i dettagli di calciomercato

La vittoria contro il Lecce ha restituito fiducia e serenità al Milan, permettendo alla dirigenza di affrontare gli ultimi giorni di calciomercato con maggiore lucidità. Nonostante le dichiarazioni del direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio e ora uomo mercato rossonero, su altri obiettivi come l’attaccante ucraino Artem Dovbyk e un difensore centrale, il nome di Adrien Rabiot resta al centro delle strategie di via Aldo Rossi.

Il centrocampista francese, classe 1995, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, è un profilo che Massimiliano Allegri – nuovo tecnico del Milan e già suo allenatore alla Juventus – conosce bene e apprezza per la capacità di unire fisicità, tecnica e inserimenti offensivi. Dopo un’iniziale esitazione, Rabiot avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno in Serie A, alimentando le speranze rossonere.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ostacolo principale non è tanto il club francese, disposto a trattare, quanto la madre-agente Veronique Rabiot, figura nota per la fermezza nelle negoziazioni e per le richieste economiche elevate a tutela della carriera del figlio. I contatti tra la dirigenza milanista e l’entourage del giocatore sono già stati avviati, ma l’operazione potrà decollare solo con il pieno benestare della manager.

Il Marsiglia valuta il cartellino di Rabiot circa 15 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe finanziare anche attraverso la cessione di Yunus Musah, centrocampista statunitense vicino al trasferimento all’Atalanta. La trattativa, tuttavia, resta complessa: oltre al costo del cartellino, sarà necessario trovare un accordo sull’ingaggio, che dovrà rientrare nei parametri di bilancio del club.

Per il Milan, l’arrivo di Rabiot rappresenterebbe un colpo di mercato di alto profilo: un centrocampista completo, con esperienza internazionale e abituato a giocare partite di alto livello, capace di dare equilibrio e qualità alla mediana. Allegri lo considera un elemento chiave per il suo progetto tecnico, in grado di affiancare giocatori come Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders e alzare il livello competitivo della squadra.

Con il tempo che stringe e il mercato agli sgoccioli, il Milan dovrà muoversi con diplomazia e determinazione per superare le resistenze dell’entourage e regalare ad Allegri un rinforzo che potrebbe fare la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali.