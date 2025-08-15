Mercato Milan, spunta l’opzione Sorloth come alternativa ad Hojlund per l’attacco rossonero: le ultime

Mercato Milan, l’ultima grande suggestione per l’attacco è Sorloth! Le ultime dal fronte interno dei meneghini per le trattative

Il Milan, sotto la nuova guida di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, continua a lavorare intensamente per rinforzare il reparto offensivo. L’obiettivo principale resta Rasmus Hojlund, ma la trattativa con il Manchester United appare complessa, sia per le cifre elevate sia per la concorrenza del Borussia Dortmund. Per questo, Casa Milan sta valutando alternative di livello, e tra i nomi più caldi emerge Alexander Sorloth, attaccante norvegese in uscita dall’Atletico Madrid.

Sorloth rappresenta un profilo interessante per diversi motivi. La sua imponente stazza fisica e la capacità di giocare sia come punta centrale sia come seconda punta offrono ad Allegri numerose opzioni tattiche. L’esperienza maturata in diversi campionati europei, tra cui Bundesliga e Liga, conferma la sua adattabilità a contesti diversi. Dopo un periodo altalenante all’Atletico Madrid, Sorloth cerca continuità e il ruolo da protagonista, caratteristiche che potrebbero trasformarsi in un valore aggiunto per il Milan, alla ricerca di giocatori motivati e pronti a dare il massimo.

Dal punto di vista economico, l’operazione appare più fattibile rispetto a Hojlund. L’Atletico Madrid non considera Sorloth incedibile e sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo o, eventualmente, in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Questa flessibilità si allinea perfettamente con la strategia del Milan di chiudere operazioni vantaggiose senza gravare eccessivamente sul bilancio.

La capacità di segnare con regolarità, unita alla fisicità che lo rende un punto di riferimento nei duelli aerei, fa di Sorloth un profilo ideale per il calcio italiano. Oltre ai gol, il norvegese potrebbe aprire spazi per i compagni e offrire soluzioni offensive diversificate, permettendo ad Allegri di adattare il gioco a seconda delle esigenze della partita.

Mentre la trattativa per Hojlund procede lentamente, il Milan intensifica i contatti per Sorloth, con l’obiettivo di avere un nuovo attaccante a disposizione prima della sfida di Serie A contro la Cremonese. Il norvegese sta così diventando una priorità concreta per la dirigenza rossonera, che punta a portare a San Siro un giocatore in grado di garantire gol e peso offensivo nella nuova stagione.