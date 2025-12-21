Mercato Milan, scoppia il caso Nkunku: il ds rossonero Tare incontra Zahavi sul futuro... Separazione in vista?

Mercato Milan, esplode il caso Nkunku: Tare atteso al confronto con Zahavi per decidere il futuro. Addio possibile?

Il mercato del Milan potrebbe subire un inatteso scossone già nelle primissime ore di gennaio. Come riportato da Daniele Longo, è in programma a breve un confronto diretto tra il direttore sportivo Igli Tare e il potente agente Pini Zahavi. Al centro della discussione ci sarà il futuro di Christopher Nkunku, il cui ruolo all’interno della rosa rossonera è cambiato radicalmente nelle ultime settimane.

Nkunku, da colpo estivo a possibile partente

Arrivato in estate come uno dei grandi investimenti per puntare allo scudetto, il trequartista francese non è riuscito a lasciare il segno sotto la guida di Massimiliano Allegri. Zero gol in campionato fino a Natale, rendimento al di sotto delle aspettative e critiche crescenti, condivise con Santiago Gimenez. Tra problemi fisici e difficoltà di adattamento al sistema di gioco, il Milan ha iniziato a interrogarsi seriamente sulla sua utilità nel progetto tecnico.

Apertura alla cessione

La novità più clamorosa è che Nkunku non è più considerato incedibile. In caso di un’offerta adeguata già a gennaio — o di una soluzione proposta da Zahavi che soddisfi tutte le parti — il club sarebbe disposto a lasciarlo partire per finanziare nuovi innesti, soprattutto in difesa e a centrocampo, reparti indicati come prioritari da Allegri.

Strategie e scenari

Il dialogo con Zahavi servirà a capire se esistono margini per un trasferimento immediato, con Premier League e Arabia Saudita tra le destinazioni più plausibili, grazie alla loro capacità economica. Una cessione libererebbe spazio salariale e un posto in lista, facilitando quella mini-rivoluzione invernale che Allegri ritiene indispensabile per mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti.

