Mercato Milan, Thiaw lascia i rossoneri? C’è il Leverkusen sul difensore! Partenza possibile, le ultimissime

Mercato Milan, Thiaw lascia il Diavolo? Interesse del Leverkusen sul difensore tedesco! Partenza possibile, le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe valutando la possibilità di cedere Malick Thiaw nella prossima finestra di calciomercato. Il difensore centrale tedesco, acquistato dai rossoneri per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, potrebbe essere destinato al Bayer Leverkusen. La trattativa potrebbe concludersi per una somma vicina ai 30 milioni di euro, garantendo al Milan una significativa plusvalenza.

Thiaw, che non esclude un ritorno in Bundesliga, vedrebbe il trasferimento come un’opportunità per consolidare la propria posizione anche in ottica nazionale. Il Bayer Leverkusen, interessato al giocatore, potrebbe rappresentare una destinazione ideale per il giovane talento.