Calciomercato
Milan, allarme Maignan: il Chelsea torna alla carica! Cosa sta succedendo
Una vera bomba di mercato scuote l’ambiente rossonero nel momento migliore della stagione. Secondo Sky Sport, il futuro di Mike Maignan potrebbe tingersi di “Blue”: il Chelsea, da tempo interessato al portiere francese, avrebbe ripreso i contatti con i suoi rappresentanti. Alla base di questo ritorno di fiamma ci sarebbe la volontà del giocatore di non prolungare il contratto con il Milan nella prossima estate.
Se la notizia fosse confermata, la dirigenza di via Aldo Rossi si troverebbe costretta a valutare offerte per non rischiare di perdere un patrimonio tecnico ed economico. Come riportato da Football Insider, il Chelsea avrebbe già un piano: sacrificare il giovane Filip Jorgensen per liberare spazio e puntare forte su “Magic Mike”.
Con un contratto in scadenza nel 2026 e senza rinnovo all’orizzonte, il valore di Maignan rischia di calare, rendendolo un’occasione ghiotta per la Premier League.
