 Milan, allarme Maignan: il Chelsea torna alla carica! Cosa sta succedendo
Connect with us

Calciomercato

Milan, allarme Maignan: il Chelsea torna alla carica! Cosa sta succedendo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Mike Maignan

Milan, scatta l’allarme Mike Maignan: il Chelsea adesso torna alla carica per il portiere rossonero! Ecco cosa sta succedendo

Una vera bomba di mercato scuote l’ambiente rossonero nel momento migliore della stagione. Secondo Sky Sport, il futuro di Mike Maignan potrebbe tingersi di “Blue”: il Chelsea, da tempo interessato al portiere francese, avrebbe ripreso i contatti con i suoi rappresentanti. Alla base di questo ritorno di fiamma ci sarebbe la volontà del giocatore di non prolungare il contratto con il Milan nella prossima estate.

Se la notizia fosse confermata, la dirigenza di via Aldo Rossi si troverebbe costretta a valutare offerte per non rischiare di perdere un patrimonio tecnico ed economico. Come riportato da Football Insider, il Chelsea avrebbe già un piano: sacrificare il giovane Filip Jorgensen per liberare spazio e puntare forte su “Magic Mike”.

Con un contratto in scadenza nel 2026 e senza rinnovo all’orizzonte, il valore di Maignan rischia di calare, rendendolo un’occasione ghiotta per la Premier League.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Calciomercato

La Serie A non gli piace, Maignan snobba pure la Juve: i soldi non c’entrano

Avatar di Francesca

Published

46 minuti ago

on

28 Novembre 2025

By

Mike Maignan
Continue Reading

Calciomercato

Calciomercato Pescara, adesso è ufficiale! Faraoni rinforza la squadra di Gorgone, il comunicato

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 ore ago

on

27 Novembre 2025

By

faraoni
Continue Reading