Mercato Napoli, Chiesa è ancora una possibilità? Spunta quell'intreccio con Raspadori e Gattuso...

Mercato Napoli, Chiesa è ancora una possibilità per il futuro? C’è quell’intreccio con Raspadori e il ct azzurro Gattuso…

Il Napoli continua a tenere alta l’attenzione sul mercato degli esterni offensivi, con l’obiettivo di rinforzare la corsia sinistra in vista della nuova stagione. Tra i nomi più caldi figura quello di Federico Chiesa, attaccante classe 1997 attualmente in forza al Liverpool. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giocatore resta uno dei principali obiettivi del club partenopeo, ma ogni eventuale operazione in entrata sarà subordinata alla cessione di Giacomo Raspadori, seconda punta e trequartista ex Sassuolo, seguito con interesse soprattutto dall’Atlético Madrid.

Chiesa, reduce da una stagione complicata con i Reds, dove ha faticato a trovare spazio nelle rotazioni di Slot, starebbe valutando seriamente un ritorno in Italia per rilanciarsi. L’ipotesi Napoli non è nuova, ma nelle ultime settimane ha acquisito maggiore concretezza anche grazie all’intervento di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex allenatore di Milan e Valencia avrebbe suggerito al giocatore di rientrare in Serie A per ritrovare continuità e prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni con la maglia azzurra.

Il club di Aurelio De Laurentiis, consapevole delle difficoltà economiche e tecniche legate all’operazione, resta comunque vigile. La dirigenza è pronta a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio concreto, soprattutto se Raspadori dovesse lasciare il club nelle prossime settimane. La sua partenza libererebbe risorse e spazio tattico per un innesto di alto profilo come Chiesa, che in passato ha vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, distinguendosi per velocità, dribbling e capacità di incidere negli ultimi metri.

I prossimi giorni saranno decisivi per delineare il futuro dell’attacco azzurro. In ogni caso, il destino di Federico Chiesa sembra orientato verso un ritorno in Serie A, indipendentemente dalla destinazione finale. Un’opportunità che potrebbe rappresentare una svolta per il giocatore e un colpo di mercato di grande impatto per il Napoli.