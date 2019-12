Mercato Napoli, le ultime sui possibili movimenti dei partenopei. Ibrahimovic rimane sullo sfondo, piace Berge del Genk

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, il discorso riguardante il mercato dei partenopei è momentaneamente rimandato. Il tecnico vuole attualmente valorizzare i giocatori che ha a disposizione.

Tuttavia, sottolinea La Gazzetta dello Sport, le idee non mancano. Resta ancora uno spiraglio per Zlatan Ibrahimovic, a cui si aggiunge l’interesse per Berge del Genk e Amrabat.