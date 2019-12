Mercato Napoli, Lobotka nome caldo per il centrocampo: le ultime

Mercato Napoli, Stanislav Lobotka nome caldo per il centrocampo. Il giocatore del Celta Vigo può essere il primo rinforzo

Stanislav Lobotka potrebbe essere il primo rinforzo del Napoli in ottica mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giocatore del Celta Vigo è il profilo più accreditato per rinforzare il centrocampo.

Torreira rimane l’altro grande obiettivo, ma attualmente l’Arsenal non ha espresso una decisione finale in merito a una sua possibile partenza. Il futuro dell’ex Sampdoria sarà decretato in prima persona da Arteta.