Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Cosa sta succedendo davvero

Mercato Napoli: la situazione per i rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e gli aggiornamenti nel futuro di Lukaku. Cosa sta accadendo

Il Napoli pianifica le strategie in vista della prossima estate. Tra scadenze contrattuali e sirene di calciomercato, la dirigenza partenopea è al lavoro per definire il futuro dei grandi protagonisti che hanno trascinato la squadra agli ultimi successi, compreso il tricolore del 2025 sotto la guida di Antonio Conte.

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Rinnovi a centrocampo: la permanenza di McTominay e la clausola di Lobotka

Le notizie migliori arrivano da Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, arrivato nel 2024 e subito diventato l’idolo del Maradona con già 24 reti all’attivo, è vicinissimo a blindare il suo rapporto con il club. A confermarlo è stato lo stesso ds Giovanni Manna: “Futuro McTominay? Ha altri due anni di contratto, c’è un rapporto sano con i suoi agenti, ha espresso la volontà di restare, ne stiamo parlando senza fretta, non diventerà un tormentone”.

Diverso il discorso per Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, fulcro del gioco azzurro con percentuali di passaggi riusciti superiori al 92%, ha un contratto valido fino al 2027, ma sul suo accordo pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Al momento il giocatore è concentrato esclusivamente sul campo, ma in estate quella cifra fissata potrebbe fare gola a molti top club europei.

Il nodo Anguissa e la dedizione di Lukaku

Resta invece in stand-by la situazione legata al rinnovo di contratto di Frank Anguissa. Dopo l’infortunio patito a novembre, i dialoghi per il prolungamento hanno subito un rallentamento, sebbene il club vanti un’opzione di rinnovo unilaterale fino al 2027. Come sottolinea il Corriere dello Sport: “Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti“.

In attacco, l’attenzione è tutta su Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha recentemente lasciato il ritiro della Nazionale per lavorare a Castel Volturno, gestendo al meglio la condizione in vista della volata di Serie A e dei Mondiali 2026. Nonostante i rumors, La Gazzetta dello Sport chiarisce le sue priorità: “Su Big Rom si concentrano i maghi delle previsioni, che un po’ lo danno in Arabia e un po’ lo vedono all’Anderlecht, perché si chiuda un cerchio: mentre Lukaku, che la svolta al Napoli l’ha impressa con la zampata al minuto 95 di Verona – tre punti necessari per restare attaccati al Milan e silenziosamente anche all’Inter – tenta di recuperare il tempo perduto”.