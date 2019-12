Mercato Napoli, andati in scena nuovi contatti col Verona per Amrabat. Distanza tra domanda e offerta: ecco le ultime novità

Sofyan Amrabat è l’obiettivo numero uno per il Napoli. Già nel mercato di gennaio i partenopei vorrebbero strapparlo al Verona. Come fatto sapere da Gianluca Di Marzio, sono andati in scena nuovi contatti tra i club.

La distanza economica fra le parti adesso è veramente minima.Il Verona vorrebbe 17/18 milioni ma l’offerta del Napoli si è alzata ed è arrivata sui 12+3 di bonus. Dunque ci siamo, settimana prossima si potrà trovare l’accordo tra i club poi gli azzurri dovranno sedersi con il giocatore visto che un accordo con il centrocampista ancora non c’è.