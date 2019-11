Mercato Napoli, offerta al Verona per Amrabat: le ultime

Mercato Napoli, c’è l’offerta al Verona per Amrabat. Giuntoli propone 10 milioni di euro, ma non bastano. Pressing partenopeo

Il Napoli dà ufficialmente inizio al suo mercato. La società partenopea è fortemente interessata ad Amrabat dell’Hellas Verona. A tal punto che Giuntoli avrebbe già avanzato una prima offerta al club gialloblù.

Secondo Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo azzurro avrebbe proposto circa 10 milioni di euro. Cifra ritenuta non ancora congrua per il passaggio del calciatore, ma il Napoli ha fretta di chiudere per assicurarsi il marocchino per il prossimo giugno.