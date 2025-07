Mercato Palermo: Gyasi è cosa fatta, Palumbo vicinissimo. Ma il DS Osti sta lavorando a un nome importante per blindare la retroguardia di Inzaghi, c’è ottimismo sulla trattativa

Mercato Palermo: Gyasi è cosa fatta, Palumbo vicinissimo. Ma il DS Osti sta lavorando a un nome importante! Le ultimissime

Mentre i primi botti del mercato iniziano a risuonare, il Palermo di Filippo Inzaghi dà il via ufficiale alla sua stagione. La squadra si è radunata oggi per partire verso il ritiro in Valle d’Aosta, ma il vero lavoro, come riporta oggi il Corriere dello Sport, è quello che sta portando avanti il direttore sportivo Osti. La sua missione è chiara e urgente: completare la rosa il prima possibile per mettere a disposizione del tecnico una squadra competitiva, con le giuste caratteristiche per puntare alla promozione. Al momento, l’unico volto nuovo presente al raduno è l’ex terzino della Cremonese, Tommaso Augello, ma le prossime ore si preannunciano decisive per l’arrivo di altri rinforzi chiave.



L’attacco è il reparto dove si stanno concentrando gli sforzi più immediati. L’operazione per portare in rosanero l’esterno destro Emmanuel Gyasi dall’Empoli è da considerarsi ormai conclusa: il 31enne firmerà un contratto biennale, portando esperienza, duttilità e spirito di sacrificio. È vicinissimo anche il jolly offensivo Antonio Palumbo. La trattativa con il Modena ha subito un rallentamento a causa del rifiuto di Saric come contropartita, ma il Palermo, determinato a chiudere, sta ora studiando la possibilità di inserire nell’affare Francesco Di Mariano. La fiducia nel trovare una soluzione a breve è alta.



Ma la priorità assoluta di Osti, ora, è la difesa. Il club sta esercitando un forte pressing sul centrale Mattia Bani del Genoa. Sebbene il club ligure non voglia privarsene, due fattori autorizzano l’ottimismo rosanero: la ferma volontà del giocatore di trasferirsi in Sicilia, allettato da un’offerta di contratto triennale, e la sua situazione contrattuale, con una scadenza nel 2026 che indebolisce la posizione del Genoa. La pista alternativa, sempre calda, porta allo svincolato Andrea Cistana, anche se sul 28enne si registra l’interesse di altri club di Serie B come il Venezia. Sullo sfondo, per il futuro, resta concreta anche l’ipotesi del giovane Lorenzo Lucchesi della Fiorentina. Inzaghi attende, la sua squadra sta per prendere forma.