Mercato Roma, Petrachi cerca un attaccante ma non solo. Il direttore sportivo pensa anche a un centrocampista e un difensore

Gianluca Petrachi cerca, come ormai noto, un attaccante da affiancare a Dzeko per il resto della stagione corrente. Tuttavia, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il d.s. non guarda solo a quel reparto per il prossimo mercato della Roma.

Secondo il quotidiano rosa si pensa anche a rinforzare il centrocampo e la difesa. Nahitan Nandez del Cagliari è un profilo gradito per la mediana, mentre in retroguardia piace Faraoni dell’Hellas Verona.