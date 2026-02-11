Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo di Gasperini. Il nome

Il recente successo per 2-0 contro il Cagliari ha certificato lo stato di grazia della Roma. La cura di Gian Piero Gasperini sta dando i suoi frutti: i Giallorossi hanno agganciato la Juventus al quarto posto in classifica e ora vedono il Napoli distante appena tre lunghezze. In questo contesto di rinascita tecnica e ambizioni ritrovate, a brillare è soprattutto la stella di Wesley. L’esterno brasiliano, approdato nella Capitale durante la scorsa finestra di mercato estiva, si è trasformato in tempi record da scommessa esotica a pilastro inamovibile dello scacchiere tattico del tecnico di Grugliasco.

Le prestazioni scintillanti del classe 2003 non sono passate inosservate oltremanica. Secondo quanto riportato dal portale sudamericano Netfla, il Manchester City avrebbe messo il numero 21 romanista in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. I Citizens, guidati dallo stratega Pep Guardiola, sarebbero pronti a una vera e propria follia economica pur di strapparlo alla concorrenza: si parla di un’offerta monstre che sfiora i 50 milioni di euro. Una plusvalenza potenziale enorme per i Capitolini, che avevano prelevato il ragazzo dal Flamengo per una cifra vicina ai 25 milioni.

L’impatto di Wesley sul calcio italiano è stato devastante. Con 29 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, condite da 4 gol e ben 7 assist, il laterale verdeoro ha dimostrato una maturità sorprendente per la sua età. Velocità supersonica e dribbling ubriacante lo hanno reso l’idolo della Curva Sud. La dirigenza della Lupa, forte di un contratto blindato fino al 30 giugno 2030, non ha intenzione di cedere facilmente, ma di fronte alla potenza di fuoco della Premier League ogni certezza rischia di vacillare. Gasperini si gode il suo gioiello, sperando che la società riesca a resistere alle sirene inglesi.