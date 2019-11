Mercato Roma, Petrachi pesca dalla Dinamo Zagabria: i nomi

Mercato Roma, Petrachi pensa già al futuro. Il direttore sportivo guarda in casa della Dinamo Zagabria: ecco i profili graditi

Il lavoro di Gianluca Petrachi non si ferma mai. Il direttore sportivo è già a lavoro sui possibili profili in grado di rinforzare la sua Roma. In particolare, il dirigente, guarda interessato in casa della Dinamo Zagabria.

Il Messaggero analizza come il d.s. sia rimasto colpito da Dani Olmo e Gvardiol. In particolare il secondo, centrale difensivo classe 2002, potrebbe essere preso per farlo crescere alle spalle di un giocatore d’esperienza come Smalling.