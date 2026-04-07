Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti!

Mercato Roma, congelati i rinnovi i due pedine chiave e adesso anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti!

La Roma entra in una fase estremamente delicata della stagione e la sconfitta contro l’Inter ha reso ancora più fragile un equilibrio già precario. Non stanno venendo meno soltanto i risultati, ma anche le certezze che sembravano rappresentare la base del progetto tecnico. In questo contesto tornano centrali le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di San Siro: «Questa è una squadra che ha dei valori, una base molto solida. Ho sentito qualche critica su questo gruppo, che si possa arrivare al massimo quinti o sesti. Occhio però, che senza questi puoi anche diventare dodicesimo o tredicesimo come niente». Un messaggio chiaro, che oggi assume ancora più peso alla luce della direzione che la proprietà sembra intenzionata a prendere dopo l’ennesimo passo falso stagionale.

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Mercato Roma, la linea dei Friedkin sul nucleo storico

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ai vertici di Trigoria l’undicesima sconfitta in campionato, quindicesima stagionale considerando anche le coppe, non è stata affatto digerita. Proprio per questo i Friedkin avrebbero maturato una convinzione precisa: la squadra attuale non sarebbe abbastanza competitiva per raggiungere gli obiettivi fissati. Da qui nascerebbe l’idea di un cambiamento importante a fine stagione, con un intervento deciso soprattutto sul nucleo storico della rosa. È in quest’ottica che si spiegano i rinnovi congelati di Mancini e Cristante, così come la situazione ancora aperta di Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy. Una scelta che lascia emergere anche una possibile distanza di vedute tra l’allenatore e la proprietà sul valore reale dell’attuale gruppo giallorosso.

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Roma tra investimenti deludenti e clima teso all’Olimpico

A pesare sul giudizio complessivo ci sono anche gli investimenti che finora non hanno prodotto il rendimento sperato. Tra mercato estivo e finestra invernale, la proprietà ha investito 96,5 milioni, cifra destinata a salire a 121,5 milioni con il previsto riscatto di Donyell Malen. Tuttavia, fatta eccezione per l’olandese, Wesley e in parte Ghilardi, gli altri innesti hanno deluso le aspettative. Le eliminazioni agli ottavi di Coppa Italia e Europa League, unite a una corsa alla Champions League sempre più complicata, hanno aggravato un quadro già teso. In vista della sfida contro il Pisa, l’atmosfera all’Olimpico si preannuncia pesante, con i tifosi pronti a contestare sia la squadra sia l’allenatore, da cui ci si attendeva un impatto molto diverso.