Mercato Roma: il club va su Sancho, ma il giocatore fa saltare tutto… Il retroscena di una trattativa sfumata: ecco perché l'inglese ha rifiutato il trasferimento in Serie A e cosa si nasconde dietro la sua difficile situazione - Calcio News 24

Mercato Roma, il club giallorosso e quella che è stata la trattativa per portare Sancho

Un incubo senza fine, un talento cristallino intrappolato in una prigione dorata. Come riportato da talkSPORT e confermato da Fabrizio Romano, Jadon Sancho ha rifiutato un’altra via d’uscita dal Manchester United, dicendo “no” a un’offerta da 20 milioni di sterline presentata dalla Roma. L’ostacolo, ancora una volta, non è stato il club, ma l’impossibilità di trovare un accordo sui termini personali. Una decisione che prolunga una delle saghe più tristi e complesse del calcio inglese, con un giocatore di 25 anni che rischia di vedere la sua carriera precipitare.

La situazione di Sancho a Manchester è ormai insostenibile. Messo ai margini del progetto dal nuovo tecnico Rúben Amorim, non ha neanche un numero di maglia per la nuova stagione. Eppure, nonostante questo status da “separato in casa”, continua a rifiutare le destinazioni che non ritiene all’altezza. Secondo l’esperto di mercato Ben Jacobs, Sancho è convinto che arriveranno offerte migliori e per questo ha respinto non solo la Roma, ma anche l’interesse dei club turchi. Un’attesa rischiosa, che ricalca un copione già visto.

Anche il suo ritorno in prestito al Chelsea, dove pure ha mostrato sprazzi del suo talento (5 gol e 10 assist in 42 presenze), si era concluso con un nulla di fatto. I Blues, pur avendo un obbligo di riscatto, hanno preferito pagare una penale di 5 milioni di sterline per non finalizzare l’acquisto, a causa delle difficoltà nel trovare un accordo sull’ingaggio.

Arrivato allo United nel 2021 dal Borussia Dortmund come uno dei talenti più luminosi d’Europa, la sua carriera si è progressivamente spenta, tra incomprensioni tattiche e la rottura definitiva con Erik ten Hag. Ora, con il no alla Roma, il suo futuro è un rebus sempre più indecifrabile.