Mercato Roma, sondato Sabelli per il post Florenzi

Mercato Roma, sondato Stefano Sabelli per il post Florenzi. Chiede informazioni al Brescia per il giocatore: la situazione

La Roma cerca un terzino. Dopo la cessione di Florenzi, il direttore sportivo Gianluca Petrachi si guarda intorno per cercare un altro esterno basso da regalare a Fonseca e un nome buono potrebbe essere quello di Stefano Sabelli, attualmente al Brescia.

Per il giocatore, fa sapere Sportitalia, sono state chieste delle informazioni. Per il laterale si tratterebbe di un eventuale ritorno nella Capitale, luogo in cui si è formato per otto anni.