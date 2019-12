Mercato Roma, vice Dzeko legato al futuro di Ibra? I possibili scenari

Mercato Roma, il futuro vice Dzeko legato alle vicende di Ibrahimovic? In caso di arrivo al Napoli per lo svedese, occhi su Llorente

La Roma starebbe cercando, per il mercato di gennaio, un profilo che possa dare un ricambio a Dzeko. Kalinic non sta convincendo, per cui il direttore sportivo Petrachi guarda tutte le possibilità.

Una di questa, scrive l’edizione odierna di TuttoSport, è legata a Zlatan Ibrahimovic. Qualora lo svedese dovesse accasarsi al Napoli, libererebbe il posto a Fernando Llorente. A quel punto Petrachi potrebbe tentare l’affondo sullo spagnolo.