Mercato Sampdoria, il futuro di quel giocatore è un rebus! L’indiscrezione non lascia dubbi, le ultime

Mercato Sampdoria, il futuro di quel calciatore è un rebus! L’indiscrezione non lascia nessun dubbio, le ultimissime

Mentre la Sampdoria si concentra sul decisivo match di ritorno dei play-out di Serie B contro la Salernitana, iniziano a delinearsi le prime mosse di mercato. Tra queste, la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per Davide Veroli, giovane terzino destinato a fare ritorno al Cagliari, proprietario del suo cartellino. Lo riporta L’Unione Sarda.

Il prestito prevedeva un’opzione di acquisto fissata a 2,5 milioni di euro, ma la Sampdoria ha scelto di non investire tale cifra, lasciando il giocatore libero di rientrare in Sardegna. Il Cagliari dovrà ora decidere il futuro di Veroli, valutando se integrarlo in prima squadra o cederlo nuovamente in prestito per garantirgli ulteriore esperienza. Per i blucerchiati, questa scelta è una delle prime mosse del mercato estivo, con la necessità di rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, indipendentemente dall’esito dello spareggio salvezza.