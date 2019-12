Mercato svincolati, ecco i possibili colpi a costo 0: i nomi

Mercato svincolati, ecco la lista dei nomi principali che dal primo febbraio potrebbero legarsi a un nuovo club dal successivo giugno

Se non dovessero arrivare i rispettivi rinnovi, dal primo febbraio i giocatori in scadenza 2020 saranno liberi di firmare con altri club. Svariati i nomi appetibili in tutti i grandi campionati europei.

Eriksen e Willian spiccano per quanto riguarda la Premier League. A loro si affiancano Bailly e Matic. In Francia occhi su Meunier e Cavani (quest’ultimo vicinissimo all’Atletico Madrid). In Germania spazio a Mario Gotze, eroe del Mondiale 2014. Venendo alla Serie A, Callejon e Bonaventura i profili appetibili in scadenza.