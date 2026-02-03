Mercato Torino, è Ebosse l’ultimo tassello per la difesa: Masina saluta, resta il giallo su Olusesi. Le mosse dei granata a gennaio

È Enzo Ebosse il volto che chiude il mercato invernale del Torino. La dirigenza di via Viotti ha depositato in extremis il contratto del difensore camerunese, che approda sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Udinese, dopo aver trascorso la prima metà di stagione in prestito all’Hellas Verona. Il classe 1999 arriva per colmare numericamente il vuoto lasciato da Adam Masina: l’esperto centrale italo-marocchino ha rescisso il contratto ed è pronto a raggiungere Roberto Mancini, ex CT azzurro, all’Al Sadd in Qatar.

Come sottolineato dall’analisi odierna di Tuttosport, l’acquisto di Ebosse rappresenta una vera e propria scommessa per Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo dei Granata ha virato sul mancino ex Angers solo nelle battute finali, dopo aver tentato invano di portare in Italia profili sudamericani più futuribili come Ricardo, Tchoca o Jappert. Ebosse è un “braccetto” sinistro naturale per la difesa a tre, ma porta con sé una cartella clinica allarmante: dal 2020 a oggi ha subito la rottura del legamento crociato per ben tre volte, un calvario che ne ha limitato drasticamente l’impiego sia in Friuli che in Veneto (solo 4 presenze quest’anno). L’unica parentesi di continuità recente risale alla stagione scorsa con il Jagiellonia in Polonia.

Le ultime ore hanno regalato anche un giallo di mercato: è saltato definitivamente l’arrivo di Callum Olusesi, giovane centrocampista del Tottenham, nonostante le visite mediche già svolte. Sul fronte uscite, il laterale Alì Dembélé va a farsi le ossa al Mantova in Serie B. Restano alla base gli esterni Cristiano Biraghi e Niels Nkounkou, mentre per il roccioso difensore georgiano Saba Sazonov la valigia è ancora pronta: per lui si cercano soluzioni nei mercati ancora aperti come Olanda, Turchia o Russia.

