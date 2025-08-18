Mercato Toro, il regista che può cambiare il Toro: la scommessa di Baroni si chiama Nicolussi Caviglia. Il giovane play è l'obiettivo numero uno per il centrocampo granata per fare una rivoluzione tattica - Calcio News 24

Mercato Toro, il registra Caviglia può realmente cambiare le carte in tavola della squadra granata? Ecco la situazione

Un regista per la rivoluzione tattica, un talento per alzare il livello del centrocampo. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Torino fa sul serio per Hans Nicolussi Caviglia e continua a lavorare con il Venezia per portare il giovane play in granata. L’interesse del club non è casuale, ma legato a una precisa esigenza del tecnico Marco Baroni: trovare un regista di qualità che gli consenta di abbandonare il modulo attuale per passare a un più propositivo 4-3-3.

Nicolussi Caviglia, classe 2000, è reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Venezia, in cui ha finalmente mostrato tutto il suo potenziale. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha trovato in laguna la continuità e la fiducia che gli erano mancate, diventando il perno del centrocampo. Nell’ultimo campionato di Serie A ha collezionato 35 presenze, impreziosite da 4 gol e 3 assist, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo.

La sua è stata una crescita esponenziale: ha dimostrato di essere un regista moderno, capace di unire visione di gioco e intelligenza tattica a un contributo concreto in zona gol, specialmente sui calci piazzati, dove si è rivelato un vero specialista.

La trattativa, però, non è semplice.

Il Venezia, che in questa sessione ha già realizzato cessioni importanti, non ha alcuna intenzione di “svendere” il suo gioiello. I contatti tra le parti sono proseguiti anche nelle ultime ore, ma non c’è ancora un’intesa sulla formula. Il Torino spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il club veneto preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare al massimo. Sul giocatore, inoltre, si registra anche l’interesse di altri club. Il tempo stringe e il Toro deve decidere se affondare il colpo per assicurarsi il metronomo su cui costruire il suo nuovo progetto tattico.