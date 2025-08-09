Tottenham, estate da incubo: addio Son, ko Maddison. Ora caccia a due talenti, ma uno è blindato dal Como

Tottenham, un’estate da incubo: addio Son, ko Maddison. Ora caccia a due talenti, ma uno è blindato dal Como. Le ultimissime

Dopo aver sollevato il trofeo dell’Europa League a Bilbao grazie al gol decisivo di Brennan Johnson contro il Manchester United, il Tottenham si ritrova ora a fare i conti con un’estate da incubo. La gioia per il primo trofeo in 17 anni è stata rapidamente offuscata da una serie di eventi che hanno messo in ginocchio il reparto offensivo della squadra.

Doppio colpo: addio Son, ko Maddison

Nel giro di pochi giorni, gli Spurs hanno perso due dei loro uomini chiave:

Heung-min Son , bandiera del club, ha salutato Londra per approdare ai Los Angeles FC in MLS, in un trasferimento da record da oltre 26 milioni di dollari3.

, bandiera del club, ha salutato Londra per approdare ai Los Angeles FC in MLS, in un trasferimento da record da oltre 26 milioni di dollari3. James Maddison ha subito la rottura del legamento crociato durante la tournée estiva in Corea del Sud, e sarà fuori per gran parte della stagione.

Queste assenze, sommate al disastroso 17° posto in Premier League nella scorsa stagione, hanno costretto la dirigenza a rivedere urgentemente i piani di mercato.

Mercato in fermento: obiettivi e ostacoli

Nonostante gli investimenti già effettuati per Mohammed Kudus, Mathys Tel e Kevin Danso, il tecnico Thomas Frank ha confermato la necessità di un nuovo trequartista. Il primo nome sulla lista era Morgan Gibbs-White, ma la trattativa è naufragata dopo le minacce di denuncia da parte del Nottingham Forest, che ha poi blindato il giocatore con un nuovo contratto.

Ora gli Spurs stanno valutando due profili di alto livello:

Savinho , esterno brasiliano appena acquistato dal Manchester City per 40 milioni di euro, considerato incedibile da Guardiola.

, esterno brasiliano appena acquistato dal Manchester City per 40 milioni di euro, considerato incedibile da Guardiola. Nico Paz, talento argentino del Como, valutato 70 milioni di euro dal club lariano, che non intende cederlo. Inoltre, il Real Madrid mantiene una clausola di riacquisto fino al 2027.

Entrambe le operazioni si preannunciano estremamente complesse, con il Tottenham in una corsa contro il tempo per evitare di iniziare la stagione con un reparto offensivo decimato.