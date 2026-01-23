Mercato Udinese, gennaio parla brasiliano: occhi su Pimenta per la difesa, Brenner saluta. Le mosse dei friulani in questa finestra invernale

Il calciomercato dell’Udinese si accende con una manovra a sorpresa che guarda al futuro, confermando la storica abilità del club nello scouting internazionale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Friulani hanno messo nel mirino Thiago Pimenta, roccioso difensore centrale classe 2006 di proprietà del Palmeiras. La trattativa è molto più di una semplice suggestione: a confermare la serietà dell’affare è la presenza in città di Luciano Ramalho, storico agente di fiducia della famiglia Pozzo per il mercato sudamericano.

Investimento pesante per il “muro” del Verdão

La dirigenza bianconera è pronta a un investimento massiccio: si parla di un’offerta vicina ai 6 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo immediato. Una cifra importante per un ragazzo che non ha ancora esordito in prima squadra, ma le cui doti fisiche (è alto 1 metro e 94) e tecniche hanno stregato gli osservatori. Pimenta è stato il dominatore assoluto della recente Copa São Paulo, il torneo giovanile più importante del Brasile, attirando le attenzioni di mezza Europa. Il club di San Paolo, fedele alla sua politica di valorizzazione dei talenti del vivaio, è propenso alla cessione per fare cassa subito.

Brenner saluta: ritorno al Vasco da Gama

Mentre si lavora in entrata, si sblocca anche il mercato in uscita. È ormai ai titoli di coda l’avventura italiana di Brenner. L’attaccante brasiliano, arrivato nel 2023 dal Cincinnati, non ha mai convinto in Serie A, collezionando appena 19 presenze e 2 reti totali tra campionato e coppe. Il suo futuro è il ritorno in patria: l’accordo con il Vasco da Gama è in dirittura d’arrivo per una cifra che oscilla tra i 5 e i 6 milioni più bonus.

Infine, un sospiro di sollievo dall’infermeria per Jakub Piotrowski. Il centrocampista polacco, uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter, ha riportato una distorsione al ginocchio meno grave del previsto. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese, evitando così uno stop lunghissimo che avrebbe complicato i piani di mister Kosta Runjaić.

