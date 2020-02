Meret ancora in panchina contro il Brescia: Europei a rischio

In Brescia-Napoli, Gattuso dovrebbe nuovamente preferire Ospina a Meret: Europei a rischio per il portiere?

Le gerarchie di Gattuso per la porta del Napoli sono chiare: prima Ospina poi Meret. L’ultima presenza da titolare del portier e azzurro risale a 18 giorni fa.

Una situazione inaspettata e allo stesso tempo di difficile risoluzione per Meret, che di certo non si immaginava di finire in questo vortice: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, queste continue esclusioni potrebbero avere un effetto negativo in ottica Nazionale. A giugno infatti ci saranno gli Europei e il portiere azzurro rischia seriamente di non prendervi parte: Perin, Cragno, Sirigu e Gollini si giocano una convocazione oltre all’insostituibile Donnarumma.