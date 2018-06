Il Napoli si avvicina a grandi passi al portiere Meret. Accordo vicinissimo con l’Udinese: il classe ’97 sarà l’erede di Reina

Il Napoli ha in pugno l’erede di Pepe Reina: Alex Meret. L’Udinese sta per cedere uno dei portieri più promettenti del nostro calcio. Gli addetti ai lavori considerano il casse ’97 il prossimo portiere della Nazionale insieme a Gigio Donnarumma e a Mattia Perin ma il nuovo portiere della Juve ha 5 anni in più rispetto al friulano e 7 in più rispetto al rossonero. Pepe Reina è passato al Milan, il Napoli non ha ancora trovato l’erede. Secondo La Gazzetta dello Sport però Aurelio De Laurentiis, che sta trattando in prima persona con la dirigenza dell’Udinese, è vicino a trovare l’intesa di massima per il passaggio di Meret alla corte di Carlo Ancelotti.

Il presidente parlerà nuovamente con Gino e Giampaolo Pozzo nelle prossime ore, proprio per arrivare al dunque e chiudere l’acquisto del giovane portiere. L’Udinese ha chiesto 35 milioni di euro per chiudere l’affare, Aurelio De Laurentiis non vorrebbe andare oltre i 30 ed è pronto a versare 25 milioni di euro subito più altri 5 di bonus. Il portiere piace anche a Carlo Ancelotti che ha dato parere favorevole per l’acquisto. La prima alternativa rimane Areola del PSG. Resta sempre in piedi l’ipotesi dell’arrivo di Consigli dal Sassuolo a fare da chioccia ad Alex ma servirà un’offerta importante per convincere i neroverdi.