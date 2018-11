Le condizioni di Meret faticano a migliorare e il rientro del portiere del Napoli potrebbe essere posticipato di almeno un altro mese

Non c’è pace per Alex Meret. Il giovane portiere del Napoli, prelevato in estate dall’Udinese dopo le due ottime stagioni con la Spal, continua ad avere problemi. L’infortunio risale al ritiro estivo di Dimaro, durante il quale in un contrasto il classe ’97 ha riportato la frattura dell’ulna del braccio sinistro. L’episodio ha segnato l’inizio di un lungo periodo di convalescenza che perdura tuttora.

Acquistato insieme a Karnezis per 27,5 milioni, Meret in questa stagione non è ancora sceso in campo. La situazione, che pareva in netto miglioramento, sembra invece più complicata del previsto. Sembrerebbe infatti che la la placca impiantata il giorno dell’intervento, ormai datato 12 luglio, continui a dargli problemi nel muovere la mano. Dopo le ottimistiche previsioni su un suo rientro in campo a fine mese, il giocatore potrebbe invece tornare a disposizione solo tra un mese: un calvario che sembra non finire mai.

In seguito a queste indiscrezioni è arrivata la smentita da parte della società, che ha dichiarato di aver tenuto a riposo il giocatore solo per scelta precauzionale, dato l’ottimo lavoro svolto finora da Karnezis e Ospina. Si attende dunque il suo esordio nelle prossime partite.