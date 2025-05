Mertens saluta il Galatasaray? Futuro misterioso. Lui: «Ho passato 3 anni fantastici, ora bisogna avere fiducia…»

Dopo il successo per 2-0 in casa del Goztepe nella 37a giornata della Super Lig turca, ha parlato Dries Mertens nella conferenza stampa post partita, commentando le voci sul suo futuro, lontano dal Galatasaray, ad una giornata dalla chiusura ufficiale del campionato, già vinto dal suo club.

Di seguito le parole riportate da Fanatik dell’attaccante belga ex Napoli.

PAROLE – «Sono molto felice. Anche giocatori che non hanno giocato molto hanno avuto l’opportunità di scendere in campo. Il Goztepe è una buona squadra e abbiamo giocato in una bella atmosfera. Vincere anche questa partita dimostra quanto sia di qualità questo gruppo, siamo molto felice».

FUTURO – «Avere una squadra così forte ci rende davvero felici e la festa per il campionato è stata un momento molto emozionante. Sono arrivato qui inizialmente per un anno, ma ho vissuto tre anni fantastici. Anche nella nostra vita privata abbiamo avuto momenti molto piacevoli. Ora devo prendere delle decisioni importanti, non si sa mai cosa può succedere. Se dovessi continuare a lavorare, il Galatasaray è un club bellissimo. Anche quando sono rimasto in panchina ho cercato di dare il massimo. Ora bisogna avere fiducia nelle persone che dovranno prendere delle decisioni. Vedremo cosa accadrà».