Mertens Inter, suggestione di mercato: la situazione del belga

Mertens Inter, prende corpo la suggestione di mercato: la situazione del belga, in scadenza di contratto col Napoli

Mertens all’Inter. Una suggestione di mercato che, di ora in ora, starebbe però prendendo piede. Almeno secondo La Gazzetta dello Sport, che riporta dell’interesse nerazzurro nei confronti del belga in scadenza di contratto nella burrascosa Napoli.

Motivo per cui il giocatore pare destinato a lasciare l’azzurro, forse persino già a gennaio in cambio di un riconoscimento economico in favore del club. Marotta valuta l’opportunità, ma intanto soppesa età e ingaggio dell’attaccante. Che guadagna 4 milioni più bonus e vorrebbe ancora migliorare il proprio stipendio, anche se nel 2020 compirà 33 anni…