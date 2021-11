Mertens: «Finché il Napoli mi vorrà, io resterò»

Dal ritiro del Belgio, Dries Mertens promette amore al Napoli, le sue parole in conferenza stampa

In conferenza dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato anche del suo futuro al Napoli. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Sono sempre stato felice, non è cambiato niente. Nn ho giocato molto a causa dell’infortunio e perché il Napoli ha fatto molto bene, ha quasi sempre vinto. Io sono il primo a dire di continuare così, finché siamo primi per me va bene. L’età e l’esperienza mi aiutano, ne ho parlato con il mister e ci rispettiamo. Sono molto felice a Napoli, spero di restare il più possibile. Quando non mi vorranno più, deciderò dove andare»