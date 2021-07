Napoli: Mertens rientra ad ottobre? Ipotesi MLS nel suo futuro

Dries Mertens inizia la stagione ai box dopo l’operazione alla spalla: rientro non prima di ottobre. Intanto spunta l’ipotesi MLS sul suo futuro

Dries Mertens inizia la stagione in salita: operazione per l’attaccante belga alla spalla dopo Euro 2020 e rientro fissato non prima di ottobre. Spalletti avrà Osimhen e Petagna nel ruolo di centravanti.

Tempi non brevi, come riportato da Il Mattino. Mertens è all’ultimo anno al Napoli e molto probabilmente poi valuterà l’opzione MLS per chiudere la carriera negli Stati Uniti.