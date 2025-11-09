Messi da sogno! Con una doppietta e il 400° assist in carriera guida l’Inter Miami verso la semifinale di MLS: nel mirino ha quel record...

Messi firma il 400° assist e una doppietta: l’Inter Miami vola in semifinale MLS. Ora a -5 da Puskas. Tutti i dettagli

A Fort Lauderdale non c’è stata partita: nella decisiva Gara 3 dei quarti di finale della Western Conference di MLS, l’Inter Miami ha travolto Nashville con un netto 4-0. Dopo una vittoria a testa nelle prime due sfide, Lionel Messi ha preso in mano la scena con una prestazione da fuoriclasse, firmando due reti e un assist che hanno spianato la strada alla qualificazione in semifinale, dove i rosa affronteranno Cincinnati, vincente contro Orlando City.

Oltre ai gol, a fare notizia è stato soprattutto l’assist che ha portato al 4-0 di Allende: il quattrocentesimo della carriera di Messi. Un traguardo che lo avvicina al primato attribuito a Ferenc Puskas, fermo a quota 404, sebbene non tutti i suoi passaggi vincenti siano ufficialmente documentati. Una questione che richiama alla memoria le polemiche legate ai 1000 gol di Pelé, un numero spesso contestato per la mancanza di prove video o registrazioni ufficiali, e che Cristiano Ronaldo ha più volte citato nella sua rincorsa ai record.

A 38 anni, Messi continua a stupire: nella stagione americana, che coincide con l’anno solare, ha già collezionato 36 gol e 19 assist in 35 partite. Numeri impressionanti, anche considerando il livello inferiore della MLS rispetto ai principali campionati europei. Resta ora da capire se il fuoriclasse argentino punterà a un ultimo Mondiale nel 2026 o se preferirà chiudere la sua avventura con la Selección lasciando come immagine finale il trionfo in Qatar 2022, coronato dalla doppietta in finale contro la Francia.

