Messi a Milano, l’Inter sogna ma serve che scocchi la scintilla

Lionel Messi ha comprato casa a Milano così come ha fatto il padre poche settimane fa: all’Inter sognano il colpo grosso

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del sogno Lionel Messi all’Inter dopo che l’argentino ha comprato casa a Milano così come ha fatto il padre poche settimane fa. In casa Inter il riserbo è assoluto, ma il mondo nerazzurro sogna lo stesso. Anche perché gli spifferi cinesi confermano che attorno a Suning ci sono tanti sponsor interessati ad entrare nel Grande Affare.

Negli ultimi giorni sono arrivati ulteriori segnali positivi da Barcellona. La Pulce anche contro il Napoli ha mostrato le stimmate del campione. Quei giochi di prestigio per la doppietta sono stati la riprova di come i catalani non possono che essere ai suoi piedi. E il parere unanime è che il re Leo sia incatenato al suo regno. E ai suoi sudditi. Eppure da setti- mane il suo silenzio sembra incrinare queste certezze

Secondo la Rosea nei sogni dei tifosi la corsa europea di Lukaku e compagni può invogliare Messi ad affezionarsi all’idea di sbarcare ad Appiano Gentile. Idea ingenua? Sino a un certo punto. Nella testa del sei volte Pallone d’oro corrono mille pensieri, anche di natura tecnica. Perché per sognare il suo sbarco non basta attrezzarsi dal punto di vista economico, occorre che scocchi la famosa scintilla. Un campione come Messi deve maturare la convinzione che valga davvero la pena affrontare una nuova sfida.

Il distacco dell’argentino dal mondo blaugrana comporta dei passaggi delicatissimi. E non è scontato che tutto avvenga in maniera sollecita. Magari può accadere che il piano slitti al 2021, visto che ora come ora bisognerebbe pagare addirittura una clausola di 700 milioni. Insomma, la cottura è a fuoco lento, chiosa la Rosea.