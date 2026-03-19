Messi segna il 900º gol della sua leggenda, ma Inter Miami saluta la Champions League contro Nashville

Messi firma il gol numero 900, ma Inter Miami viene eliminata: una serata storica con finale amaro

Il goal numero 900 della straordinaria carriera di Lionel Messi non basta a evitare l’eliminazione di Inter Miami dalla Concacaf Champions League. All’Hard Rock Stadium finisce 1-1 contro Nashville, lo stesso risultato complessivo dell’andata, ma la regola dei gol in trasferta condanna la squadra della Florida all’uscita dal torneo. Una serata che avrebbe potuto essere celebrativa per la Pulce si trasforma così in un’amara delusione.

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Ventuno anni dopo la sua prima rete da professionista, Messi timbra ancora una volta il cartellino con il suo sinistro, firmando il momentaneo vantaggio con un diagonale dei suoi. È il quarto gol stagionale, dopo quelli messi a segno nelle prime uscite in MLS, e l’81º in 92 presenze con Inter Miami, club in cui milita dall’estate 2023. Una produzione offensiva che si aggiunge ai 672 gol con il Barcellona, ai 32 con il Paris Saint‑Germain e ai 115 con la Selección argentina, con cui ha conquistato il Mondiale 2022 e due Copa América. Numeri che compongono un totale da capogiro, impreziosito da trofei e record che continuano a riscrivere la storia del calcio.

A spegnere la festa per il traguardo dei 900 gol è però Cristian Espinoza, attaccante argentino di Nashville, che firma il pareggio decisivo e celebra mimando l’esultanza di Cristiano Ronaldo, eterno rivale di Messi nella corsa ai primati. Con questa rete, Inter Miami saluta la competizione mentre Messi resta fermo a quota 900, ancora distante dai 963 gol del portoghese, attualmente ai box per infortunio. Una notte simbolica, in cui la leggenda continua ma il cammino in Champions si interrompe.