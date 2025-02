Messi: «Parigi? Decisione che ho dovuto prendere al volo. Dovevo lasciare Barcellona, non ero felice»

L’ex Barcellona e PSG ha parlato degli anni trascorsi a Parigi e del suo obiettivo di restare a giocare in MLS. Le parole

L’otto volte pallone d’oro Lionel Messi è stato intervistato dalla piattaforma Apple Music, partner della MLS, e si è soffermato su diversi temi. Il 37enne argentino ha parlato della sua esperienza a Parigi dopo aver lasciato il Barcellona e del suo obiettivo di restare in MLS. A seguire le sue parole.

MIAMI – «Venire a giocare all’Inter Miami è stata un’opportunità, soprattutto dopo come sono andate le cose durante i miei ultimi anni a Parigi. Era un’idea che ho sempre avuto nella mia mente».

PARIGI – «È stata una decisione che ho dovuto prendere al volo perché dovevo lasciare per forza Barcellona. Quei due anni non sono stati piacevoli per me. Non ero felice quotidianamente, in allenamento, durante le partite. Ho avuto difficoltà ad adattarmi a tutto questo».

MLS – «Mi piace il posto in cui mi trovo, quello che faccio, il mio allenamento quotidiano, le partite, i miei amici, la mia famiglia. Sinceramente, sono felice e vivo giorno per giorno, non ho mai pensato molto al futuro».

CARRIERA – «Non avrei mai immaginato di vivere quello che ho vissuto e di avere la carriera che ho avuto. Non ci pensavo minimamente. Il mio unico obiettivo e il mio unico sogno, fin da piccolo, era diventare un professionista, giocare a calcio».