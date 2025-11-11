 Messi sul suo passato al PSG: «Non era un incubo, ma...»
Messi, la rivelazione sul suo passato al Paris Saint-Germain: «Non è stato un incubo, ma non ero felice in ciò che amavo fare. Addio al Barcellona? Ecco come è andata»

1 minuto ago

Messi

Messi, la rivelazione sul suo passato al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino ha rivelato alcuni dettagli sul suo trascorso in Francia

In un’intervista esclusiva rilasciata a Sport, Lionel Messi ha fatto chiarezza sul suo periodo al Paris Saint-Germain, definito da molti come un capitolo difficile della sua carriera. L’argentino, che ha vinto otto Palloni d’Oro, ha precisato che l’esperienza a Parigi non è mai stata un “incubo”, ma ha riconosciuto di non essersi mai sentito completamente a suo agio dal punto di vista sportivo.

SUL SUO PERIODO AL PSG«Non mi divertivo perché non ero felice in ciò che amo fare: giocare a calcio, allenarmi, vivere la routine quotidiana».

SULL’ADDIO AL BARCELLONA«Non me ne sono andato come avevo immaginato. È stato strano e doloroso, soprattutto a causa del contesto pandemico e della mancanza di tifosi nelle ultime partite in blaugrana».

Oggi, dopo il trasferimento a Miami, Messi ha dichiarato di aver ritrovato equilibrio e serenità. La vita quotidiana è più comoda e rilassata, con un ambiente simile a quello che aveva vissuto a Castelldefels, in Spagna, vicino alla sua famiglia.

SULLA SUA VITA A MIAMI«Qui è tutto fantastico».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

4 ore ago

11 Novembre 2025

Ultime notizie Calcio Estero
Paura Sterling, irruzione in casa dell'attaccante inglese mentre era con i suoi figli: misure di sicurezza estreme per il calciatore attualmente al Chelsea

4 ore ago

11 Novembre 2025

sterling
